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Саудівська Аравія продовжила контракт з Піцці

26 червня 22:45 245 Читать на русском
Саудівська Аравія продовжила контракт з Піцці
Хуан Антоніо Піцці / фото із соцмереж

Наставник Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піцці залишається на своїй посаді. Спеціаліст підписав новий контракт.

Саудівська Аравія продовжила контракт з головним тренером команди Хуаном Антоніо Піцці. Нова угода розрахована до завершення Кубка Азії-2019, повідомляє офіційний твіттер місцевої федерації футболу.

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Турнір відбудеться у 2019 році. Піцці очолює команду з листопада 2017 року.

Нагадаємо, під керівництвом Піцці Саудівська Аравія посіла 3 місце в групі А на чемпіонаті світу-2018, обігравши в останньому матчі Єгипет.

Теги
ЧС 2018 Хуан Антоніо Піцці Хуан Антоніо Піцці Саудівська Аравія Саудівська Аравія
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