Саудівська Аравія продовжила контракт з Піцці

Наставник Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піцці залишається на своїй посаді. Спеціаліст підписав новий контракт.

Саудівська Аравія продовжила контракт з головним тренером команди Хуаном Антоніо Піцці. Нова угода розрахована до завершення Кубка Азії-2019, повідомляє офіційний твіттер місцевої федерації футболу.

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Турнір відбудеться у 2019 році. Піцці очолює команду з листопада 2017 року.

Нагадаємо, під керівництвом Піцці Саудівська Аравія посіла 3 місце в групі А на чемпіонаті світу-2018, обігравши в останньому матчі Єгипет.