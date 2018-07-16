Санжар: Возможно, у Олимпика еще будут новички

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал итоги сбора в Харькове.

"Очень доволен сбором, у нас были отличные условия, прекрасные поля, все, что нужно, для восстановления – питание, сауны, криосауны. Мы провели хорошие спарринги. Никто из ребят не получил травму, были какие-то легкие растяжения, но мы работали под нагрузками. Поэтому могу сказать, что сборами я абсолютно доволен.

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В каждом из матчей участвовало большое количество игроков. С точки зрения организации игры были вопросы, но для нас было важным посмотреть потенциальных новичков. Все матчи были информативными, в них я сделал определенные выводы. Через эти игры нам удалось наиграть какие-то связки, подготовить футболистов и получить определенную информацию.

Возможно у нас будут еще новички, будут приезжать ребята. Это может быть группа атаки. Команда до конца не укомплектована, можно сказать, что только на 90 процентов. Может будут приезжать ребята, но массовых просмотров уже не будет. Та обойма, которая есть, начнет свою борьбу в чемпионате", – цитирует Санжар официальный сайт Олимпика.