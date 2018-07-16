Санжар: Можливо, у Олімпіка ще будуть новачки

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар прокоментував підсумки збору в Харкові.

"Дуже задоволений збором, у нас були відмінні умови, прекрасні поля, все, що потрібно, для відновлення – харчування, сауни, кріосауни. Ми провели хороші спаринги. Ніхто з хлопців не отримав травму, були якісь легкі розтягнення, але ми працювали під навантаженнями. Тому можу сказати, що зборами я абсолютно задоволений.

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У кожному з матчів брала участь велика кількість гравців. З точки зору організації гри були питання, але для нас було важливим подивитися потенційних новачків. Всі матчі були інформативними, в них я зробив певні висновки. Через ці ігри нам вдалося награти якісь зв'язки, підготувати футболістів і отримати певну інформацію.

Можливо у нас будуть ще новачки, будуть приїжджати хлопці. Це може бути група атаки. Команда до кінця не укомплектована, можна сказати, що тільки на 90 відсотків. Може будуть приїжджати хлопці, але масових переглядів вже не буде. Та обойма, яка є, почне свою боротьбу в чемпіонаті", – цитує Санжара офіційний сайт Олімпіка.