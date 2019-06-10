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Сантуш: Вот уже пять лет сборная Португалии является практически нерушимой семьей

08:52 120 Читати українською
Сантуш: Вот уже пять лет сборная Португалии является практически нерушимой семьей
Фернанду Сантуш / УЕФА

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Нидерландами в финале Лиги наций.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

"Вот уже пять лет мы являемся практически нерушимой семьей, которая знает свои способности, знает, что умеет. Мы знали, что можем победить в этом матче, я всегда повторял это игрокам, хотя у нас и был замечательный соперник. Голландия – классная команда, но Португалия провела отличный матч.

Футболисты выполнили великолепную работу, у нас не было особо времени на рутину, чтобы довести все до автоматизма, но они верили в тренера.

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Иногда не все было идеально, но это точно не из-за отсутствия ответственного подхода к делу. Я понимал, что это был лучший способ победить в этом матче.

Даже в непростые моменты эта команда очень сильна. Для нас в радость встречаться и быть вместе, пусть всего 6-7 дней. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть те испытания, которые ждут нас впереди", – цитирует Сантуша Record.

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Теги
Португалия Португалия Лига наций Португалия - Нидерланды Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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