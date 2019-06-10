Сантуш: Ось вже п'ять років збірна Португалії є практично непорушною сім'єю

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував перемогу над Нідерландами у фіналі Ліги націй.

"Ось вже п'ять років ми є практично непорушною сім'єю, яка знає свої здібності, знає, що вміє. Ми знали, що можемо перемогти в цьому матчі, я завжди повторював це гравцям, хоча у нас і був чудовий суперник. Голландія – класна команда, але Португалія провела відмінний матч.

Футболісти виконали чудову роботу, у нас не було особливо часу на рутину, щоб довести все до автоматизму, але вони вірили в тренера.

Португалія – Нідерланди – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Іноді не все було ідеально, але це точно не через відсутність відповідального підходу до справи. Я розумів, що це був найкращий спосіб перемогти в цьому матчі.

Навіть в непрості моменти ця команда дуже сильна. Для нас в радість зустрічатися і бути разом, нехай всього 6-7 днів. Ми продовжимо працювати в тому ж дусі і зможемо подолати ті випробування, що чекають нас попереду", – цитує Сантуша Record.

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