Сантуш вважає, що Роналду ще довго виступатиме на високому рівні

Тренер збірної Португалії переконаний, що його головна зірка не закінчить кар'єру найближчим часом.

Фернанду Сантуш поділився враженнями щодо фізичної готовності нападника Ювентуса.

"Роналду ще не вичерпав свої резерви. Думаю, що він продовжить виступати на такому рівні ще три або чотири роки.

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Це не нормально, коли 34-річний гравець забиває 50 голів за сезон. Думаю, що він продовжить це робити. Вважаю, що Кріштіану продовжить дарувати радість від своєї гри за клуб і збірну" – цитує Сантуша A Bola.

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Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй проти Швейцарії Роналду оформив хет-трик і вивів свою команду до вирішального матчу турніру.