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Санчеш: Бавария не дает мне играть

10:17 55 Читати українською
Санчеш: Бавария не дает мне играть
Ренату Санчеш / Yahoo

Португальский полузащитник Баварии Ренату Санчеш может оставить мюнхенцев уже летом.

"Я здесь не счастлив, я много работаю, но не играю. Я хотел бы играть больше, возможно, в другом клубе", – сказал он в интервью Kicker.

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Санчеш также признает, что его мечта стать лучшим игроком мира останется несбыточной без игрового времени, ведь он не имеет возможности показать свой класс.

"Теперь, когда я представляю свое будущее, Золотой мяч остается только моей мечтой", – добавил Ренату.

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В текущем сезоне Санчо провел 21 матч во всех турнирах в составе Баварии, в которых отличился 1 голом и 3-мя голевыми передачами.

Теги
Бавария Бавария Ренату Санчеш Ренату Санчеш Германия
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