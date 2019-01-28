ПСЖ хочет подписать Санчеша – Баварию не устроило первое предложение парижан

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш имеет шанс вскоре перебраться в чемпионат Франции.

Пари Сен-Жермен заинтересован в подписании хавбека Баварии Ренату Санчеша, сообщает Le10 Sport.

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По информации источника, французы уже сделали предложение выкупить контракт португальца за 20 млн евро. Мюнхенцы, которые в свое время заплатили за игрока Бенфике 35 млн, ответили ПСЖ отказом.

Отмечается, что чемпионы Франции до закрытия трансферного окна совершат еще одну попытку договориться о трансфере 21-летнего исполнителя.

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В нынешнем сезоне Санчеш сыграл за Баварию 11 матчей в Бундеслиге, в которых отдал одну голевую передачу. Также на его счету 1 гол в 4-х матчах в Лиге чемпионов.