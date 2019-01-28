toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

ПСЖ хочет подписать Санчеша – Баварию не устроило первое предложение парижан

28 января 11:08 105 Читати українською
ПСЖ хочет подписать Санчеша – Баварию не устроило первое предложение парижан
Ренату Санчеш / фото из соцсетей

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш имеет шанс вскоре перебраться в чемпионат Франции.

Пари Сен-Жермен заинтересован в подписании хавбека Баварии Ренату Санчеша, сообщает Le10 Sport.

Бавария готова доплатить, чтобы Павар перебрался в Мюнхен уже в январе

По информации источника, французы уже сделали предложение выкупить контракт португальца за 20 млн евро. Мюнхенцы, которые в свое время заплатили за игрока Бенфике 35 млн, ответили ПСЖ отказом.

Отмечается, что чемпионы Франции до закрытия трансферного окна совершат еще одну попытку договориться о трансфере 21-летнего исполнителя.

Дани Алвес хочет продлить контракт с ПСЖ

В нынешнем сезоне Санчеш сыграл за Баварию 11 матчей в Бундеслиге, в которых отдал одну голевую передачу. Также на его счету 1 гол в 4-х матчах в Лиге чемпионов.

Теги
Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Трансферы Чемпионата Германии Германия Бавария Бавария Ренату Санчеш Ренату Санчеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Занедбана школа
    Овертайм — 30 янв464 Занедбана школа
3
час
:
41
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук