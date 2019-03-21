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Санчеш: Баварія не дає мені грати

10:10 179 Читать на русском
Санчеш: Баварія не дає мені грати
Ренату Санчеш / Yahoo

Португальський півзахисник Баварії Ренату Санчеш може залишити мюнхенців вже влітку.

"Я тут не щасливий, я багато працюю, але не граю. Я хотів би грати більше, можливо, в іншому клубі", – сказав він в інтерв'ю Kicker.

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Санчеш також визнає, що його мрія стати кращим гравцем світу залишиться нездійсненою без ігрового часу, адже він не має можливості показати свій клас.

"Тепер, коли я уявляю своє майбутнє, Золотий м'яч залишається лише моєю мрією", – додав Ренату.

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У поточному сезоні санчеш провів 21 матч у всіх турнірах в складі Баварії, в яких відзначився 1 голом і 3-ма гольовими передачами.

Теги
Ренату Санчеш Ренату Санчеш Баварія Баварія Німеччина
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