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ЧМ-2018: мэр Брюсселя опубликовал скандальный мем с Неймаром и удалил его

16:42 60 Читати українською
ЧМ-2018: мэр Брюсселя опубликовал скандальный мем с Неймаром и удалил его
Неймар / Getty Images

Мэр Брюсселя Филипп Клосе пошутил над Неймаром и попал в скандальную ситуацию через этот пост.

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии выбила с турнира одного из главных фаворитов – бразильцев.

Эту победу не оставил без внимания мэр Брюсселя Филипп Клосе и опубликовал мем, после которого попал в скандальную ситуацию.

На меме был изображен легендарный Писающий мальчик, возле которого лежит звезда сборной Бразилии Неймар.

Позже чиновник удалил пост.

"Нечего добавить", – так подписал этот мем Клосе.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Неймар Неймар Бельгия Бельгия Бразилия Бразилия Бразилия - Бельгия
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