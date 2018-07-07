ЧМ-2018: мэр Брюсселя опубликовал скандальный мем с Неймаром и удалил его

Мэр Брюсселя Филипп Клосе пошутил над Неймаром и попал в скандальную ситуацию через этот пост.

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии выбила с турнира одного из главных фаворитов – бразильцев.

Эту победу не оставил без внимания мэр Брюсселя Филипп Клосе и опубликовал мем, после которого попал в скандальную ситуацию.

На меме был изображен легендарный Писающий мальчик, возле которого лежит звезда сборной Бразилии Неймар.

Позже чиновник удалил пост.

"Нечего добавить", – так подписал этот мем Клосе.