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Сампаоли: Вы увидите другую Аргентину, мы стремимся выйти в финал

25 июня 22:25 149 Читати українською
Сампаоли: Вы увидите другую Аргентину, мы стремимся выйти в финал
Хорхе Сампаоли / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча с Нигерией.

"Завтра матч будет жизненно важный для нас, потому что обе сборные могут выйти дальше, и они постараются сделать все возможное.

Это значит, что он будет очень привлекателен. После поражения, которое было очень болезненным, прошло несколько дней. Теперь у нас все стоит на кону, ожидание нарастает.

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Мы отрабатывали специфику, у меня все в голове, но пока не буду давать стартовый состав.

Мы отрабатываем некоторые детали, и у меня есть полная уверенность, что сборная Аргентины начнет по-другому относиться к этому чемпионату мира и сделает все, чтобы выйти в 1/8 финала турнира.

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Я взял на себя ответственность за поражение (от Хорватии), и на следующий день уже думал, что мы должны обязательно победить в следующей игре, поэтому фокусируюсь только на нашем матче с Нигерией.

Я стараюсь не обращать внимание на виртуальный мир, но многих людей вокруг меня это касается, поэтому самому иногда приходится заходить в него.

Непросто быть в виртуальном мире и фокусироваться на матче, потому что в сети ты не выигрываешь, а люди оттуда считают тебя преступником

Я убежден, что завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины.

Я говорю много с игроками, хочу в них внедрить свои проекты. Но это частные встречи, я никогда не сделаю это достоянием общественности.

Что касается Месси, прошлый матч был для него очень сложный, структура ему не подходила, он не получал мяч, и это была ошибка, ведь у нас не было возможности доминировать.

Мы не хотим, чтобы это повторилось завтра, учтем ошибки, поэтому, думаю, он будет касаться мяча чаще.

Мы будем играть с сердцем, и именно это я хочу передать своим игрокам. Убежден, что завтра будет начало нашей истории.

Это я и хочу донести до футболистов. Нам нужна уверенность, чтобы продвигаться дальше. Мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал", – цитирует Сампаоли ТАСС.

ЧМ-2018 3 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
до матча
18
час
:
26
мин
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Нигерия - Аргентина Лионель Месси Лионель Месси
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