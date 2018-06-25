Шервуд: Сампаоли похож на человека, который пришел в ресторан для того, чтобы начать драку

Английский тренер Тим Шервуд считает внешний вид наставника сборной Аргентины Сампаоли неприличным.

"Если бы Аргентина выигрывала свои матчи, можно было бы еще сойтись на том, что внешность не имеет никакого значения. Но когда Вы главный тренер, да еще сборной, и позволяете себе стоять у боковой линии в футболке и с татуировками по всему телу.

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Может быть я старомоден, но я не думаю, что наставник команды может позволить себе так выглядеть.

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Сампаоли похож на человека, который пришел в паб для того, чтобы начать драку. А игра его команды уж больно похожа на него своей неряшливостью", – цитирует Шервуда balls.ie.