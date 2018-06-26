Сампаолі: Ви побачите іншу Аргентину, ми прагнемо вийти в фінал

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився очікуваннями від матчу з Нігерією.

"Завтра матч буде життєво важливий для нас, тому що обидві збірні можуть вийти далі, і вони постараються зробити все можливе.

Це означає, що він буде дуже привабливий. Після поразки, яка було дуже болючою, пройшло кілька днів. Тепер у нас все стоїть на кону, очікування наростає.

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Ми відпрацьовували специфіку, у мене все в голові, але поки не буду давати стартовий склад.

Ми відпрацьовуємо деякі деталі, і у мене є повна впевненість, що збірна Аргентини почне по-іншому ставитися до цього чемпіонату світу і зробить все, щоб вийти в 1/8 фіналу турніру.

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Я взяв на себе відповідальність за поразку (від Хорватії), і на наступний день вже думав, що ми повинні обов'язково перемогти в наступній грі, тому фокусуюсь тільки на нашому матчі з Нігерією.

Я переконаний, що завтра ви побачите кращу збірну Аргентини.

Я говорю багато з гравцями, хочу в них впровадити свої проекти. Але це приватні зустрічі, я ніколи не зроблю це надбанням громадськості.

Що стосується Мессі, минулий матч був для нього дуже складний, структура йому не підходила, він не отримував м'яч, і це була помилка, адже у нас не було можливості домінувати.

Ми не хочемо, щоб це повторилося завтра, врахуємо помилки, тому, думаю, він буде торкатися м'яча частіше.

Ми будемо грати з серцем, і саме це я хочу передати своїм гравцям. Переконаний, що завтра буде початок нашої історії.

Це я і хочу донести до футболістів. Нам потрібна впевненість, щоб просуватися далі. Ми хочемо виграти п'ять матчів і вийти в фінал", – цитує Сампаолі ТАСС.