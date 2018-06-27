Сампаоли: Когда Месси меня обнял, я был счастлив

Главный тренер сборной Аргентины Сампаоли прокомментировал выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Когда Месси меня обнял, я был счастлив. Он знает, что я очень эмоционально слежу за игрой. Он знает, что каждый день я думаю о следующей игре. Он знает меня очень хорошо. Он знает, что у меня была возможность лично следить за его играми в Барселоне в последнее время. Он знает, что у нас общая мечта – приехать в Россию и добиться чего-то очень важного для Аргентины.

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Считаю, что мы правильно играли с тремя игроками в середине, а Месси играл справа. Он пытался пасовать в центр, переходить вперёд. Когда у тренера есть Месси, тренер знает, что все, кто находится вокруг Лео должно ему создавать комфорт. Иначе у нас есть лучший игрок в мире, но ничего не выходит. Другие игроки тоже должны приносить пользу.", – цитирует Сампаоли sports.ru.