toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

Сампаолі: Коли Мессі мене обійняв, я був щасливий

09:55 811 Читать на русском
Сампаолі: Коли Мессі мене обійняв, я був щасливий
Хорхе Сампаолі / Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі прокоментував вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Коли Мессі мене обійняв, я був щасливий. Він знає, що я дуже емоційно стежу за грою. Він знає, що кожного дня я думаю про наступну гру. Він знає мене дуже добре. Він знає, що у мене була можливість особисто стежити за його іграми в Барселоні останнім часом. Він знає, що у нас спільна мрія – приїхати в Росію і домогтися чогось дуже важливого для Аргентини.

Нігерія – Аргентина: стартовий склад команди Сампаолі увійшов в історію

Вважаю, що ми правильно грали з трьома гравцями в середині, а Мессі грав справа. Він намагався пасувати в центр, переходити вперед. Коли у тренера є Мессі, тренер знає, що всі, хто знаходиться навколо Лео мають йому створювати комфорт. Інакше у нас є кращий гравець в світі, але нічого не виходить. Інші гравці теж повинні приносити користь", – цитує Сампаолі sports.ru.

Теги
Аргентина Аргентина ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Південна Корея – Німеччина: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:30550 Південна Корея – Німеччина: анонс матчу ЧС-2018
5
год
:
27
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук