Сампаолі: Коли Мессі мене обійняв, я був щасливий

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі прокоментував вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Коли Мессі мене обійняв, я був щасливий. Він знає, що я дуже емоційно стежу за грою. Він знає, що кожного дня я думаю про наступну гру. Він знає мене дуже добре. Він знає, що у мене була можливість особисто стежити за його іграми в Барселоні останнім часом. Він знає, що у нас спільна мрія – приїхати в Росію і домогтися чогось дуже важливого для Аргентини.

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Вважаю, що ми правильно грали з трьома гравцями в середині, а Мессі грав справа. Він намагався пасувати в центр, переходити вперед. Коли у тренера є Мессі, тренер знає, що всі, хто знаходиться навколо Лео мають йому створювати комфорт. Інакше у нас є кращий гравець в світі, але нічого не виходить. Інші гравці теж повинні приносити користь", – цитує Сампаолі sports.ru.