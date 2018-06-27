Нигерия – Аргентина: стартовый состав команды Сампаоли вошел в историю

Аргентина перед матчем с Нигерией / фото: твиттер AFA

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выпустил наиболее возрастной состав в истории команды на чемпионатах мира.

В матче 3 тура чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина стартовый состав южноамериканцев стал самым возрастным в истории сборной в поединках финальной части Мундиаля, информирует Opta.

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Средний возраст игроков составляет 30 лет и 189 дней.

Напомним, в поединке с Нигерией для выхода из группы Аргентину устроит только победа. В предыдущих двух матчах подопечные Сампаоли набрали лишь одно очко.

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