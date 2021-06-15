"Самое главное – это не мои рекорды", – Роналду прокомментировал свою феерию в первом матче Евро-2020
Форвард сборной Португалии стал лучшим бомбардиром Евро после матча против Венгрии (3:0).
"Мой рекорд? Самое главное было победить. Игра была тяжелой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и стать лучшим игроком матча.
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Было очень важно хорошо начать турнир, чтобы набраться уверенности. Теперь нужно продолжать в таком же духе и выигрывать следующий матч", – цитирует Роналду сайт УЕФА.
Напомним, Криштиану забил свой 11-й гол на Евро и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда сборной Франции и бывшего президента УЕФА – Мишель Платини.
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