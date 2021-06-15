Венгрии на Евро-2020 не повезло попасть в "группу смерти" с Португалией, Францией и Германией, однако не бывает худо без добра. Первые два тура мадьяры должны были провести в Будапеште на "Пушкаш Арене" – это единственный стадион, который позволили заполнить на 100%. Соответственно, при безумной поддержке родных трибун подопечным Марко Росси необходимо было попробовать сотворить чудо, набрав хотя бы три очка и получив шанс зацепиться за четвёрку лучших третьих мест. Очевидно, что только так венгры могли выйти в плей-офф.

Первым экзаменатором стала сборная Португалии. В подобной группе "селесао" не имели права думать о чем-либо, кроме победы над аутсайдером, однако за пару дней до матча команду постиг тяжелый удар – из-за коронавируса сборную покинул Канселу. Его место на правом фланге обороны занял Семеду. В остальном же состав Фернанду Сантуша выглядел прогнозируемо: Пепе и Диаш в центр обороны, Бруну Фернадеш, Данилу и Карвалью в центре, Жота и Бернарду Силва – в передней тройке с Роналду.

Венгры тоже не удивили. Марко Росси не стал косплеить Андрея Шевченко, надеясь перефутболить гранда, а прагматично закрылся своей половине. Команда тщательно перекрывала центральную зону, сваливая атаки гостей фланги, в то время как контригра сводилась к выносов на ход Салаю. За один из них Адам зацепился на 35-й минуте, заработав штрафной на фланге – капитан сам же его и завершил, мощным ударом головой замкнув подачу. Патрисиу поймал мяч. Это был первый и последний момент мадьяр у ворот "селесао".

Несмотря на хорошую построение "автобуса" венгров, класс гостей и преимущество в командной скорости сказывались. Португальцы всё равно находили свои моменты. Уже на 5-й минуте счет мог открывать Жота, который открылся перед штрафной и мощно пробил в правый угол. Гулачи парировал. Ещё через четыре минуты Диогу в полном одиночестве замыкал подачу со стандарта (неточно), а на 20-й минуте заброс от Пепе вывел Роналду один на один с голкипером – впрочем, мадьяр спасли Гулачи и офсайд.

Больше всего корвалола болельщики выпили перед свистком на перерыв: на 40-й минуте Жота получил передачу от Семеду и метров с десяти выстрелил в Гулачи, а на 43-й Криштиану замкнул прострел Бруну ударом с линии вратарской – выше ворот! В итоге, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Уже через две минуты после возобновления игры португальцы могли открыть счёт в результате подачи с углового, после которой в левый нижний угол головой пробивал Пепе. Гулачи снова спас. Этот момент, однако, не изменил содержания игры на половине поля хозяев – они всё так же держали соперника на дистанции, перекрывая центр и направляя атаки "селесао" во фланг. Кроссы оттуда спокойно снимали защитники. Лишь на 68-й минуте подопечным Фернанду Сантуша удалось создать второй момент в тайме – это Бруну Фернандеш мощно пробил из-за пределов штрафной. Гулачи исполнил красивый сейв.

Венгры же не только уверенно оборонялись, но и вспомнили о контратаках. Одну из них на 57-й минуте Роланд Шаллай завершил плотным выстрелом с левого угла штрафной (точно в руки Патрисиу). На 69-й Роланд Шаллай пробивал мимо дальнего угла после прострела с фланга (неточно), а на 72-й Адам Салай на дальней штанге классно сбрасывал мяч на Роланда – впрочем, последний не успел. Адам на 75-й и сам стрелял, но это было очень неточно. За расточительность хозяев могли наказать на 78-й минуте, когда мяч в штрафной отскочил от Роналду в руку Фиоле. Джюнейт Чакыр проигнорировал эпизод, не назначив пенальти.

Марко Росси оперативно провёл замены. В частности, на 78-й минуте на поле вышел Шён, который уже на 80-й шокировал Португалию забитым мячом! Саболч прорвался по правому флангу в штрафную, качнул Пепе и пробил точно под ближнюю штангу, однако арбитры не засчитали гол. Хавбек оказался в явном офсайде.

Фернанду Сантуш в отчаянии проводил замену за заменой, однако у "селесао" ничего не получалось. Казалось, что хозяева таки создадут сенсацию, но на 84-й минуте им катастрофически не повезло: свежий Рафаэль Силва получил хорошую вертикальную передачу на правый край штрафной и прострелил, а мяч рикошетом прилетел на ногу Геррейру – фулбек пробил в касание, а мяч ещё одним рикошетом полетел в противоход Гулачи. 0:1!

Сразу за этим прилетел и второй гол. Его снова создал Рафа Силва, который вошел в штрафную и получил по ногам от Орбана. Джюнейт Чакыр назначил пенальти, а Роналду уверенно его реализовал, забив 10-й гол на чемпионатах Европы – это рекорд. После него мадьяры окончательно посыпались, а Криш в компенсированное время провёл ещё и третий мяч, раскатав две стеночки с Силвой, оказавшись перед Гулачи и переиграв его. Капитан "селесао" забил уже в пустые ворота, установив окончательный счет встречи – 0:3!

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