"Нічого дивного не відбулося. Загадка, чому у нас випали два провідних гравці перед матчем – Степаненко і Маліновський. Також травмувався Кривцов, і вийшло, що середина поля зникла. Швидкостей не було ні з одного, ні з іншого боку. Всі голи англійці забили спокійно, а наш напад цього разу не зіграв – 2 більш-менш удари за всю зустріч.

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Євро для нас пройшло так: тайм граємо – тайм відпочиваємо, або один матч відпочиваємо, а у другому вистрілили. Добре хоч так зіграли. В останні хвилин 20 англійці зупинилися, випустили своїх свіжих, молодих гравців, але і вони не особливо старалися бігати. А у наших уже не було сил. Збірній України потрібні нападники.

Є розчарування. Якби Англія чи Італія випали нам раніше, то ми б і вилетіли раніше", – сказав Саленко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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