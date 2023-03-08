"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить любые отношения.

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Как можно после этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю из каких соображений. Настоящий украинец этого не сделал бы", – поделился Сабо в комментарии Fanday.

Напомним, что Петраков вызвал 15 игроков в сборную Армении, которые выступают за пределами страны. Среди них оказались 4 представителя российского первенства, а у одного из них – Наира Тикнизяна – есть российское гражданство и выступления за молодежные сборные оккупантов.

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