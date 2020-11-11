"После матча с Францией мы пересмотрели отношение к товарищеским играм. Поединок с Польшей – это подготовка к матчам с Германией и Швейцарией.

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Необходимо готовиться от игры к игре, следовать плану, который дает тренерский штаб. Это в любом случае подготовка и хорошая тренировка. Без этого никак", – резюмировал Евгений Макаренко в эфире Футбол News.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, национальная команда Украины проведет спарринг с поляками, который станет подготовительным к Лиге наций. Начало в 21:45.

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