"С Польшей будет хорошая тренировка": Макаренко – о важности товарищеских встреч для Украины
Защитник "сине-желтых" Евгений Макаренко прокомментировал поединок с Польшей, вспомнив горький французский опыт – поражение 1:7.
"После матча с Францией мы пересмотрели отношение к товарищеским играм. Поединок с Польшей – это подготовка к матчам с Германией и Швейцарией.
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Необходимо готовиться от игры к игре, следовать плану, который дает тренерский штаб. Это в любом случае подготовка и хорошая тренировка. Без этого никак", – резюмировал Евгений Макаренко в эфире Футбол News.
Напомним, уже сегодня, 11 ноября, национальная команда Украины проведет спарринг с поляками, который станет подготовительным к Лиге наций. Начало в 21:45.
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