"Після матчу з Францією ми переглянули ставлення до товариських ігор. Поєдинок з Польщею – це підготовка до матчів з Німеччиною та Швейцарією.

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Необхідно готуватися від гри до гри, слідувати плану, який дає тренерський штаб. Це в будь-якому випадку підготовка і гарне тренування. Без цього ніяк", – резюмував Євген Макаренко в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, національна команда України проведе спаринг з поляками, який стане підготовчим до Ліги націй. Початок о 21:45.

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