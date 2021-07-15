"У нас є дуже хороші досвідчені гравці, які мають досвід виступів в УПЛ та Першій лізі. Крім того, є футболісти, які свого часу виступали за Карпати. З цим складом однозначно маємо виконувати завдання. До початку сезону залишається тиждень. Хлопці багато працювали, пройшли хороші збори в чудових умовах.

"Склад вже сформований": генеральний директор Карпат – про готовність до нового сезону та клубну інфраструктуру

Відверто скажу, я не прихильник того, щоб одні тренувалися, а інші приїжджали перед сезоном і грали. Команда укомплектована на 99%. Наявні виконавці однозначно гратимуть до зими. Загалом, команда складається з 35 осіб, 25 з яких футболісти, решта – персонал. Карпати – це історія, це не одна людина. Не Смалійчук, не Тлумак, не Юрчишин. Історію Карпат творили люди.

Мій контракт? Справа не у контракті, є повна довіра від керівництва. Поки ми підписали угоду на рік, однак це не має значення. Якщо я побачу, що не можу виконувати завдання – я сам піду", – поділився Тлумак на офіційній презентації Карпат.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 у Львові були дві команди під назвою Карпати. Одна з них під керівництвом Любомира Вовчука грала у Другій лізі. Інша, яку очолює Андрій Тлумак – в аматорах. У новому сезоні саме команда Тлумака гратиме у Другій лізі.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії