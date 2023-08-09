АПЛ начала расследование в отношении Челси по поводу выплат секретным офшорным компаниям в эпоху Романа Абрамовича.

Действия экс-владельца Челси Романа Абрамовича попали под расследование. Как информирует Daily Mail, АПЛ расследует миллионные выплаты лондонского клуба офшорным компаниям с 2012 по 2019 год.

УЕФА наказал Челси за нарушение правил финансового фэйр-плей

В частности, под расследование попал трансфер защитника сборной Дании Андреаса Кристенсена – АПЛ подозревает, что Челси сделал незаконные выплаты отцу футболиста в 2012 году. В день заключения сделки с Андреасом отец игрока Стэн Кристенсен был нанят "синими" в качестве скаута. Впоследствии Челси выплатил Кристенсену-старшему более 650 тысяч фунтов стерлингов за четыре года, пока он все еще работал тренером вратарей в Брондбю.

Ранее лондонский клуб договорился с УЕФА о компенсации в размере 8,6 млн фунтов стерлингов за нарушения финансового фэйр-плей. Тем не менее, клубу грозит штраф или вычет очков от руководства Премьер-лиги.

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