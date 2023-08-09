Дії екс-власника Челсі Романа Абрамовича потрапили під розслідування. Як інформує Daily Mail, АПЛ вивчає правомірність мільйонних виплат лондонського клубу офшорним компаніям з 2012 по 2019 рік.

УЄФА покарав Челсі за порушення правил фінансового фейр-плей

Зокрема, під розслідування потрапив трансфер захисника збірної Данії Андреаса Крістенсена – АПЛ підозрює, що Челсі зробив незаконні виплати батькові футболіста у 2012 році. У день укладення угоди з Андреасом батько гравця Стен Крістенсен був найнятий "синіми" в статусі скаута. Згодом Челсі виплатив Крістенсену-старшому понад 650 тисяч фунтів стерлінгів за чотири роки, поки він все ще працював тренером воротарів у Брондбю.

Раніше лондонський клуб домовився з УЄФА про компенсацію в розмірі 8,6 млн фунтів стерлінгів за порушення фінансового фейр-плей. Проте, клубу загрожує штраф або відрахування очок від керівництва Прем'єр-ліги.

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