Голкипер Металлиста Александр Рыбка продолжит карьеру в Болуспоре, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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34-летний футболист подписал контракт с представителем 1 лиги до конца текущего сезона – именно на такой срок было рассчитано соглашение Рыбки с Металлистом. Турецкий клуб сейчас имеет проблему на вратарской позиции, поскольку двое из трех голкиперов первой команды находятся в лазарете.

Напомним, Александр присоединился к харьковчанам в апреле 2021 года и успел сыграть в 17 матчах Первой лиги (пропустил 7 голов, а в 11 поединках отстоял "на ноль"). К слову, у украинца есть опыт выступлений в Турции – с 2017 по 2018 гг. он выступал за Карабюкспор, а с 2018 по 2019 гг. – за Афёнспор.

Болуспор в турнирной таблице второго по силе дивизиона после 27 матчей идет десятым, имея в своем активе 35 очков.

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