Голкіпер Металіста Олександр Рибка продовжить кар'єру у Болуспорі, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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34-річний футболіст підписав контракт з представником 1 ліги до кінця поточного сезону – саме на такий термін була розрахована угода Рибки з Металістом. Турецький клуб нині має проблему на воротарській позиції, оскільки двоє з трьох голкіперів першої команди перебувають у лазареті.

Нагадаємо, Олександр приєднався до харків'ян у квітні 2021 року і встиг зіграти у 17 матчах Першої ліги (пропустив 7 голів, а в 11 поєдинках відстояв "на нуль"). До слова, в українця є досвід виступів у Туреччині – з 2017 по 2018 роки він виступав за Карабюкспор, а з 2018 по 2019 роки – за Афьонспор.

Болуспор у турнірній таблиці другого за силою дивізіону після 27-ми матчів йде десятим, маючи у своєму активі 35 очок.

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