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Рыбка будет играть во Второй лиге Турции – СМИ

20:19 90 Читати українською
Рыбка будет играть во Второй лиге Турции – СМИ
Александр Рыбка / Фото из соцсетей

Бывший голкипер Динамо и Шахтера Александр Рыбка может продолжить выступления в Турции.

По информации Ajansspor, Рыбка подписал контракт с турецким Афьонспором. Детали соглашения пока неизвестны.

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Отметим, Афьонспор со следующего сезона будет выступать во второй по силе лиге Турции.

Напомним, предыдущим клубом украинского голкипера был Карабюкспор. Рыбка и Карабюкспор решили прекратить сотрудничество в начале лета этого года.

Рыбалка может стать полноценным игроком Сивасспора

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Турция Александр Рыбка Александр Рыбка
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