Рыбалка может стать полноценным игроком Сивасспора

Полузащитник Сергей Рыбалка может подписать контракт с Сивасспором, за который выступал в сезоне 2017/2018 на правах аренды.

Турецкий Сивасспор ведет переговоры с хавбеком Сергеем Рыбалкой относительно полноценного контракта, сообщает Ajansspor.

Рыбалка ищет новый клуб

Украинец может стать игроком этой команды уже в ближайшие дни.

Напомним, Рыбалка выступал в составе Сивасспора на правах аренды в прошлом сезоне. В 22 матчах полузащитник забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает переход в 1,5 миллиона евро.