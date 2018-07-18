Рыбалка может стать полноценным игроком Сивасспора

Испания — 10:03 164
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Лунин отправится в аренду в Сегунду, если Реал подпишет Куртуа
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Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018Сборная Украины — 17 июль 754
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Дебют Ярмоленко за Вест Хэм – видео лучших моментовАнглия — 17 июль 1104
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Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клубАнглия — 17 июль 262
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ЧМ-2018: ФСБ России угрозами заставила Хорватию извиниться за слова "Слава Украине", – СМИЧМ 2018 — 17 июль 1262
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