toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ТРАНСФЕРЫ ЕВРО-2018 (U 19) Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Рыбалка может стать полноценным игроком Сивасспора

11:41 2 Читати українською
Рыбалка может стать полноценным игроком Сивасспора
Сергей Рыбалка / Gazete Sivasspor

Полузащитник Сергей Рыбалка может подписать контракт с Сивасспором, за который выступал в сезоне 2017/2018 на правах аренды.

Турецкий Сивасспор ведет переговоры с хавбеком Сергеем Рыбалкой относительно полноценного контракта, сообщает Ajansspor.

Рыбалка ищет новый клуб

Украинец может стать игроком этой команды уже в ближайшие дни.

Напомним, Рыбалка выступал в составе Сивасспора на правах аренды в прошлом сезоне. В 22 матчах полузащитник забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает переход в 1,5 миллиона евро.

Теги
Трансферы Сивасспор Сивасспор Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Динамо Киев Динамо Киев Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
45
мин
Русенборг
20:45
Валюр
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук