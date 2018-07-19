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Рибка буде грати у Другій лізі Туреччини, – ЗМІ

20:17 1015 Читать на русском
Рибка буде грати у Другій лізі Туреччини, – ЗМІ
Олександр Рибка / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка може продовжити виступу у Туреччині.

За інформацією Ajansspor, Рибка підписав контракт з турецьким Афьонспором. Деталі угоди поки невідомі.

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Відзначимо, Афьонспор з наступного сезону буде виступати у другій за силою лізі Туреччини.

Нагадаємо, попереднім клубом українського голкіпера був Карабюкспор. Рибка та Карабюкспор вирішили припинити співпрацю на початку літа цього року.

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Головне Туреччина Олександр Рибка Олександр Рибка
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