Рибка буде грати у Другій лізі Туреччини, – ЗМІ

Ліга Європи — 21:15 347
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УЄФА дозволив Зорі грати на Славутич-Арені кваліфікаційний раунд Ліги Європи
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Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю ЛунінаАнглія — 20:40 3036
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Критика, політика, VAR: перша прес-конференція Луїса Енріке в статусі тренера збірної ІспаніїІспанія — 19:26 506
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Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла ЛігиІталія — 16:53 4141
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Ярмоленко знову виграв суперечку у Вест Хемі – цього разу бутси українця чистив ХакшабановічАнглія — 15:22 5386
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