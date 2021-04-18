Украинский полузащитник прекратит свои выступления за турецкий клуб в конце текущего сезона, информирует ТаТоТаке.

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У Рыбалки заканчивается контракт летом, а продолжать его стороны не намерены. Поэтому за Сергеем уже пристально следят другие клубы. В частности, по информации источника, в его услугах заинтересованы коллективы из Греции и Украины, имена которых не называются. Сам 31-летний футболист хочет остаться играть в Европе.

Напомним, Сергей Рыбалка присоединился к Сивасспору в 2018-м из Динамо. Последний раз опорный хавбек появлялся на поле в официальном матче еще в сентябре 2019-го, после чего не играл из-за травмы. Всего в его активе 54 поединка в футболке "храбрых".

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