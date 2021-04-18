Український півзахисник припинить свої виступи за турецький клуб наприкінці поточного сезону, інформує ТаТоТаке.

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У Рибалки завершується контракт влітку, а продовжувати його сторони не мають наміру. Через це за Сергієм вже пильно стежать інші клуби. Зокрема, за інформацією джерела, в його послугах зацікавлені колективи з Греції та України, імена яких не називаються. Сам 31-річний футболіст хоче залишитись грати у Європі.

Нагадаємо, Сергій Рибалка приєднався до Сівасспора у 2018-му з Динамо. Востаннє опорний хавбек з'являвся на полі в офіційному матчі ще у вересні 2019-го, після чого не грав через травму. Загалом в його активі 54 поєдинки у футболці "хоробрих".

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