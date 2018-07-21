Рыбалка: Были другие варианты, но я выбрал Сивасспор

Уже экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбалка прокомментировал переход в турецкий Сивасспор.

Напомним, вчера Рыбалка стал полноправным игроком Сивасспора, за который выступал в сезоне 2017/18 на правах аренды.

"Мне очень приятно снова видеть своих товарищей по команде. У меня были другие варианты продолжения карьеры, но я выбрал Сивасспор. В команде хорошая атмосфера. Хочу как можно быстрее войти в тренировочный процесс.

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Благодарен болельщикам Сивасспора, которые хотели, чтобы я вернулся – читал их многочисленные сообщения. Постараюсь биться на поле, чтобы сделать их счастливыми. Приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне", – цитирует Рыбалку официальный сайт Сивасспора.

В сезоне 2017/18 украинец провел в составе Сивасспора 22 матча, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.