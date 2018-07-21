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Рибалка: Були інші варіанти, але я обрав Сівасспор

12:51 306 Читать на русском
Рибалка: Були інші варіанти, але я обрав Сівасспор
Сергій Рибалка / фото: ФК Сівасспор

Вже екс-півзахисник Динамо Сергій Рибалка прокоментував перехід в турецький Сівасспор.

Нагадаємо, вчора Рибалка став повноправним гравцем Сівасспора, за який виступав у сезоні 2017/18 на правах оренди.

"Мені дуже приємно знову бачити своїх товаришів по команді. У мене були інші варіанти продовження кар'єри, але я обрав Сівасспор. У команді хороша атмосфера. Хочу якомога швидше увійти в тренувальний процес.

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Вдячний уболівальникам Сівасспора, які хотіли, щоб я повернувся – читав їхні численні повідомлення. Постараюся битися на полі, щоб зробити їх щасливими. Докладемо всіх зусиль, щоб виступити краще, ніж в минулому сезоні", – цитує Рибалку офіційний сайт Сівасспора.

В сезоні 2017/18 українець провів у складі Сівасспора 22 матчі, забив 1 гол та віддав 4 асисти.

Теги
Динамо Динамо Сівасспор Сівасспор Сергій Рибалка Сергій Рибалка Туреччина
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