Рибалка: Були інші варіанти, але я обрав Сівасспор

Вже екс-півзахисник Динамо Сергій Рибалка прокоментував перехід в турецький Сівасспор.

Нагадаємо, вчора Рибалка став повноправним гравцем Сівасспора, за який виступав у сезоні 2017/18 на правах оренди.

"Мені дуже приємно знову бачити своїх товаришів по команді. У мене були інші варіанти продовження кар'єри, але я обрав Сівасспор. У команді хороша атмосфера. Хочу якомога швидше увійти в тренувальний процес.

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Вдячний уболівальникам Сівасспора, які хотіли, щоб я повернувся – читав їхні численні повідомлення. Постараюся битися на полі, щоб зробити їх щасливими. Докладемо всіх зусиль, щоб виступити краще, ніж в минулому сезоні", – цитує Рибалку офіційний сайт Сівасспора.

В сезоні 2017/18 українець провів у складі Сівасспора 22 матчі, забив 1 гол та віддав 4 асисти.