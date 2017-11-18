Руснак: Если не победим чехов, разгром Украины не будет иметь значения

Хавбек сборной Словакии Альберт Руснак поделился впечатлениями от матча против Украины в 5 туре Лиги наций.

"Хотели хорошо сыграть перед матчем с Чехией, в котором решится наша и их судьба в Лиге наций.

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Отлично сыграли как в обороне, так и в атаке. Все выполнили ту работу, которую сказал сделать тренер.

Праздновали победу вчера, сегодня все мысли только об игре с Чехией", – цитирует Руснака sport.sk.

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