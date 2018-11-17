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СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Руснак: Якщо не переможемо чехів, розгром України не матиме значення

10:45 317 Читать на русском
Руснак: Якщо не переможемо чехів, розгром України не матиме значення
Альберт Руснак (ліворуч) / Фото: sport.sk

Хавбек збірної Словаччини Альберт Руснак поділився враженнями від матчу проти України в 5 турі Ліги націй.

"Хотіли добре зіграти перед матчем з Чехією, в якому вирішиться наша та їхня доля у Лізі націй.

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Чудово відіграли як в обороні, так і в атаці. Всі виконали ту роботу, яку сказав зробити тренер.

Святкували перемогу учора, сьогодні всі думки лише про гру з Чехією", – цитує Руснака sport.sk.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Збірна України Словаччина Словаччина Альберт Руснак Альберт Руснак Чехія - Словаччина
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