Руснак: Якщо не переможемо чехів, розгром України не матиме значення

Хавбек збірної Словаччини Альберт Руснак поділився враженнями від матчу проти України в 5 турі Ліги націй.

"Хотіли добре зіграти перед матчем з Чехією, в якому вирішиться наша та їхня доля у Лізі націй.

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Чудово відіграли як в обороні, так і в атаці. Всі виконали ту роботу, яку сказав зробити тренер.

Святкували перемогу учора, сьогодні всі думки лише про гру з Чехією", – цитує Руснака sport.sk.

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