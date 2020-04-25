Леднев объяснил безынициативность украинских игроков относительно урезания зарплат в условиях пандемии

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому Динамо, нашел объяснение, почему отечественные футболисты не проявляют желания пойти на уменьшение своих зарплат.

"Нам еще ничего не объявляли. Не было разговоров, нам ничего не говорили.

Леднев настроен вернуться в Динамо, нам поступает очень много звонков, – Шаблий

Считаю, там люди получают по 20 млн в год, им нет смысла. В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы пойти и предложить это самостоятельно. В Европе идут деньги от трансляций, билетов. В Украине это не основной вид заработка клубов. Не вижу причины, по которой в Украине должны уменьшать зарплаты в футболе", – заявил хавбек в Instagram Футбольного формату.

К слову, в нынешнем сезоне УПЛ Богдан Леднев провел 21 матч, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають