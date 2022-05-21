Нападающий Динамо Назарий Русин не теряет времени, пока украинская Премьер-лига вынужденно остановилась.

Форвард работает на тракторе в компании двух юных компаньонов. "С братвой", – подписал фотографию Назарий.

Сезон 2021/22 сложился для Русина непросто. Сначала Динамо отдало форварда в аренду СК Днепр-1, за который он провел 10 матчей и отличился 2 голами. Зимой киевляне направили 23-летнего игрока в Черноморец, но он так и не успел провести хотя бы один официальный матч за одесситов.

Напомним, действующий контракт Русина с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

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