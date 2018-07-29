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Руни разбили голову в кровь во время матча МЛС

15:23 46 Читати українською
Руни разбили голову в кровь во время матча МЛС
Уэйн Руни / Фото из соцсетей

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни запомнит матч против Колорадо Рэпидс (2:1) не только из-за дебютного гола в МЛС.

32-летнему английскому нападающему Уэйну Руни разбили лицо во время матча регулярного чемпионата МЛС ДС Юнайтед – Колорадо Рэпидс.

Руни издевательски забил экс-голкиперу манкунианцев Ховарду – дебютный гол "Шрека" в МЛС

За несколько минут до финального свистка Уэйн получил повреждения, и его лицо залило кровью. О степени тяжести полученной травмы не сообщается, однако нападающий смог самостоятельно покинуть поле.

Стоит отметить, что в этом же матче, Руни отметился дебютным голом в МЛС. Это его 4-й матч в футболке ДС Юнайтед.

Теги
Колорадо Рэпидс ДС Юнайтед ДС Юнайтед Мир Уэйн Руни Уэйн Руни Видеоновости
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