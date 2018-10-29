Руни: Фергюсону не нужно было контролировать раздевалку Манчестер Юнайтед, вместо него это делали 5 игроков

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни вспомнил атмосферу в команде, когда ее возглавлял Алекс Фергюсон.

"Такого никогда не могло бы произойти в нашей команде. Такие люди, как Райан Гиггз, Гари Невилл, Пол Скоулз, Рио Фердинанд и я, держали Манчестер Юнайтед. Мы хотели лучшего для этого клуба и никогда не позволили бы кому-нибудь ему навредить.

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Мы самостоятельно контролировали раздевалку. Алексу Фергюсону не нужно было этого делать. Игроки доверяли менеджеру.

Люди, вспоминая нашу команду, говорят о том Манчестер Юнайтед, что это "атака, атака, атака", но мы на самом деле не были таковыми.

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Многие игры мы играли на контратаках. В частности, часто делали это в матчах с Арсеналом. У нас была команда, которая умела сломать соперника, и мы были очень сильны в этом компоненте", – цитирует Руни FourFourTwo.