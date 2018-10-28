Руні: Фергюсону не потрібно було контролювати роздягальню Манчестер Юнайтед, замість нього це робили 5 гравців

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні пригадав атмосферу в команді, коли її очолював Алекс Фергюсон.

"Такого ніколи не могло б статися у нашій команді. Такі люди, як Раян Гіггз, Гарі Невілл, Пол Скоулз, Ріо Фердінанд і я, тримали Ман Юнайтед. Ми хотіли найкращого для цього клубу і ніколи не дозволили б кому-небудь йому зашкодити.

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Ми самостійно контролювали роздягальню. Алексу Фергюсону не потрібно було цього робити. Гравці довіряли менеджеру.

Люди, згадуючи нашу команду, говорять про той Манчестер Юнайтед, що це "атака, атака, атака", але ми насправді не були такими.

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Багато ігор ми грали на контратаках. Зокрема, часто робили це в матчах з Арсеналом. У нас була команда, яка вміла зламати суперника, і ми були дуже сильні в цьому компоненті", – цитує Руні FourFourTwo.