Украина потерпела разгромное поражение от Румынии в матче отбора к Евро-2021 U-21

Молодежная сборная Румынии благодаря голам Олимпиу Моруцана и Адриана Петрt добыла заслуженную победу над сверстниками из Украины (3:0).

Румыния сразу со стартовым свистком захватила контроль над мячом, но в первой четверти первого тайма он был стерильным и, в основном, на своей половине поля. Украина неплохо держала соперника на дистанции и отвечала вполне конкретными контрвыпадами – особенно в этом плане выделялся Дубинчак, после включения и прострела которого даже случился один заблокированный удар. Казалось, что всё идет так, как задумано тренерским штабом Руслана Ротаня.

Впрочем, в начале 10-х минут румыны явно добавили в агрессии, при этом классно комбинируя в последней трети поля. На 12-й они дважды грамотными перемещениями растянули нашу оборону, открыв зону между Дубинчаком и центрбеками, после чего провели трёхходовку с выводом Моруцана практически один на один – к счастью, нападающему не хватило пространства. В последующие две минуты произошёл удар головой после углового (выше ворот) и дальний выстрел Балюцы (мимо правого угла).

Румыны постепенно увеличивали давление, в то время как Украина быстро начала теряться. Показательным стал эпизод на 18-й минуте, когда Гане пробил метров с 25-ти – получилось неточно, но перед этим произошел ряд панических выносов и проигранных подборов. Хозяевам не хватало только индивидуального мастерства в завершающей фазе, но контроль поля, расстояния между линиями и система поддержки у них выглядели гораздо лучше. Впрочем, на 22-й минуте это не спасло их от момента "сине-жёлтых": Милованов получил заброс по правому флангу и подал в штрафную на Топалова, а тот головой пробил в правый угол – мяч пролетел рядом со штангой!

К сожалению, этот острый эпизод стал последним в исполнении сборной Украины в первом таймк. Румыны в последующие 10 минут также не запомнились чем-то конкретным, но постоянный контроль над мячом явно приближал их к голу. Он мог прилететь на 33-й, когда Моруцан ворвался на правый край штрафной и нанёс удар, который заблокировали; отскок вылетел точно на Драгуша, который метров с 18-ти решил стрелять в касание – впрочем, мяч срезался с его ноги. После этого украинцы ещё раз проиграли подбор, вследствие чего последовала подача с левого фланга на дальнюю штангу, рядом с которой в борьбе упал Моруцан. Пенальти там не было, но столько проигранных ничейных мячей напрягали нервы отечественных болельщиков.

Последняя треть первого тайма прошла более-менее ровно. Украина никак не обоостряла, но и у своих ворот ничего конкретного создать не давала – впрочем, за это больше нужно спрашивать с румынских футболистов. Под самый перерыв Топалов даже заработал перспективный стандарт, прорвавшись на дриблинге через центр, однако Шапаренко запорол подачу. В конце концов, свисток арбитр отправил команды отдыхать при ничейном счёте.

Во втором тайме Украины неожиданно заиграла – причём сразу. Уже на 47-й минуте Русин неплохо прорвался по правому флангу и заработал угловой, а на 49-й он убежал от защитников и получил по ногам от Пашкану в метрах 20-ти от ворот, посадив центрбэка на желтую карточку. Арбитр назначил штрафной, а Леднев нанес прямой удар в правый угол – штанга спасла Румынию!

Впрочем, хозяева не стали просто так терпеть давление сборной Украины, быстро перехватив инициативу и создав несколько опасных моментов. В частности, на 52-й минуте по воротам со средней дистанции пробил Ман – получилось по центру, но Билык неуверенно парировал перед собой. Оайдэ тут же сыграл на добивании, однако голкипер исправился, выбив мяч на корнер. Подачу с него головой точно под перекладину замкнул Киндриш, но и здесь Билык спас; после этого румыны ещё минуты три не вылезали из нашей штрафной, но в конце концов им пришлось отступить.

Украина воспользовалась передышкой и на 57-й минуте выскочила в шикарную контратаку большими силами, однако в её завершении Топалов вместо прострела с левого края штрафной на нескольких набегающих партнёров решил бить в ближний угол – выше ворот! Руслан Ротань сразу снял с игры Дмитрия, выпустив Цитаишвили, который после разрезной передачи Леднева на 61-й минуте выскочил один-на-один с голкипером Владом. Гео обошёл его, после чего выкатил передачу с правого края под удар Шапаренко, но Николай метров с 10-ти пробил над перекладиной

Казалось, что сейчас "сине-жёлтые" перехватят инициативу или хотя бы продолжают ловить соперника на контратаках, но сборная Украины очень быстро сдулась. На 60-х минутах румыны вернули контроль над мячом, несколько раз пробили по воротам без особой опасности, а также забросали нашу штрафную кроссами. Руслан Ротань попытался изменить ход игры заменой Леднева на Мудрыка на 70-й минуте, однако это ничего не дало.

В конце концов, на 75-й румыны догрызли нашу оборону: Бобок с правого фланга подал на ближнюю штангу, а Моруцан, опередив защитников, в падении ногой переправил мяч в сетку – 1:0! После этого состоялась серия замен: Руслан Ротань бросил в бой Алибекова, а его визави выпустил Олару и Петре. Выход последнего стал роковым для нашей сборной: на 81-й минуте Михайла замкнул подачу с правого фланга, Билык отбил перед собой, а Петре тут же сыграл на добивании – 2:0!

В этих условиях о спасении сборной Украины можно было только мечтать. Правда, на 86-й минуте румыны остались в меньшинстве после грубого фола Марина, но нашей команде это практически не помогло. В конце концов, в компенсированное время хозяева вообще устроили разгром, воспользовавшись опрометчивым пасом назад на Билыка, который вышел из ворот – Петре перехватил мяч и забил в пустые ворота. 3:0. Фиаско.

Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Румынии, которая набрала три очка и сравнялась с "сине-жёлтыми" в турнирной таблице группы В. До второго места остаётся столько же.