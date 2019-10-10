Україна зазнала розгромної поразки від Румунії в матчі відбору до Євро-2021 U-21

Молодіжна збірна Румунії завдяки голам Олімпіу Моруцана та Адріана Петре здобула заслужену перемогу над однолітками з України (3:0).

Румунія одразу зі стартовим свистком захопила контроль над м'ячем, але в першій чверті першого тайму він був стерильним і, здебільшого, на власній половині поля. Україна непогано тримала суперника на дистанції й відповідала цілком конкретними контрвипадами – особливо в цьому плані виділявся Дубінчак, після вмикання та прострілу якого на 3-й хвилині навіть стався заблокований удар. Здавалося, що все йде так, як задумано тренерським штабом Руслана Ротаня.

Втім, на початку 10-х хвилин румуни явно додали в агресії, при цьому класно комбінуючи в останній третині поля. На 12-й вони двічі грамотними переміщеннями розтягнули нашу оборону, відкривши зону між Дубінчаком та центрбеками, після чого провели триходівку з виводом Моруцана практично віч-на-віч – на щастя, нападнику забракло простору. В наступні дві хвилини стався удар головою після кутового (вище воріт) та дальній постріл Балюци (повз правий кут).

Румуни поступово збільшували тиск, в той час як Україна швидко почала губитися. Показовим став епізод на 18-й хвилині, коли Гане пробив метрів з 25-ти – вийшло неточно, але перед цим сталася низка панічних виносів та програних підбирань. Господарям бракувало тільки індивідуальної майстерності у завершальній фазі, але контроль поля, відстань між лініями та система підтримки у них виглядали набагато краще. Втім, на 22-й хвилині це не врятувало їх від моменту "синьо-жовтих": Мілованов отримав закидання по правому флангу й подав у штрафний на Топалова, а той головою пробив у правий кут – м'яч пролетів поруч зі стійкою!

На жаль, цей гострий епізод став останнім у виконанні збірної України у першому таймі. Румуни в наступні 10 хвилин також не запам'яталися чимось конкретним, але постійний контроль над м'ячем явно наближував їх до голу. Він міг прилетіти на 33-й, коли Моруцан увірвався на правий край штрафного та завдав удару, який заблокували; відскок вилетів точно на Драгуша, який метрів з 18-ти вирішив стріляти в дотик – втім, м'яч зрізався з його ноги. Після цього українці ще раз програли підбирання, внаслідок чого пішла подача з лівого флангу на дальню стійку, поруч з якою в боротьбі впав Моруцан. Пенальті там не було, але стільки програних нічийних м'ячів напружували нерви вітчизняних вболівальників.

Остання третина першого тайму пройшла більш-менш рівно. Україна ніяк не загострювала, але й біля своїх воріт нічого конкретного створити не давала – втім, за це більше потрібно питати з румунських футболістів. Під саму перерву Топалов навіть заробив перспективний стандарт, прорвавшись на дриблінгу через центр, однак Шапаренко запоров подачу. Зрештою, свисток арбітр відправив команди відпочивати за нічийного рахунку.

У другому таймі Україна несподівано заграла – причому одразу. Вже на 47-й хвилині Русин непогано прорвався правим флангом і заробив кутовий, а на 49-й він втік від захисників та отримав по ногах від Пашкану в метрах 20-ти від воріт, посадивши центрбека на жовту картку. Арбітр призначив штрафний, а Лєднєв завдав прямого удару в правий кут – стійка врятувала Румунію!

Втім, господарі не стали просто так терпіти тиск збірної України, швидко перехопивши ініціативу й створивши кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 52-й хвилині по воротах із середньої дистанції пробив Ман – вийшло по центру, але Білик невпевнено парирував перед собою. Оайде тут же зіграв на добиванні, однак голкіпер виправився, вибивши м'яч на корнер. Подачу з нього головою точно під поперечину замкнув Кіндріш, але й тут Білик врятував; після цього румуни ще хвилини три не вилазили з нашого карного майданчика, але, зрештою, їм довелося відступити.

Україна скористалася переведенням духу, на 57-й хвилині вискочивши в шикарну контратаку великими силами, однак в її завершенні Топалов замість прострілу з лівого краю штрафного на кількох набігаючих партнерів вирішив бити в ближній кут – вище воріт! Руслан Ротань одразу зняв з гри Дмитра, випустивши Цітаішвілі, який після розрізної передачі Лєднєва на 61-й хвилині вискочив віч-на-віч з голкіпером Владом. Гео обійшов його, після чого викотив передачу з правого краю під удар Шапаренку, але Микола метрів з 10-ти пробив над поперечкою!

Здавалося, що зараз "синьо-жовті" перехоплять ініціативу чи хоча б продовжуть ловити суперника на контратаках, але збірна України дуже швидко здулася. На 60-х хвилинах румуни повернули контроль над м'ячем, кілька разів пробили по воротах без особливої небезпеки, а також закидали наш штрафний кросами. Руслан Ротань спробував змінити хід гри заміною Лєднєва на Мудрика на 70-й хвилині, однак це нічого не дало.

Зрештою, на 75-й румуни догризли нашу оборону: Бобок з правого флангу подав на ближню стійку, а Моруцан, випередивши захисників, в падінні ного переправив м'яч у сітку – 1:0! Після цього відбулася серія замін: Руслан Ротань кинув у бій Алібекова, а його візаві випустив Оларе та Петре. Вихід останнього став фатальним для нашої збірної: на 81-й хвилині Міхайла замкнув подачу з правого флангу, Білик відбив перед собою, а Петре тут же зіграв на добиванні – 2:0!

В цих умовах про порятунок збірної України можна було тільки мріяти. Щоправда, на 85-й хвилині румуни залишились у меншості після грубого фолу Маріна, але нашій команді це майже не допомогло. Зрештою, в компенсований час господарі взагалі влаштували розгром, скориставшись необачним пасом назад на Білика, який вийшов з воріт – Петре перехопив м'яч і забив у порожні. 3:0. Фіаско.

Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Румунії, яка набрала три очки й зрівнялася із "синьо-жовтими" в турнірній таблиці групи В. До другого місця залишається стільки ж.