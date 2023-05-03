Напередодні "блаугранас" несподівано оголосили про відхід футбольного директора Матеу Алемані, який покине свою посаду влітку після закриття трансферного вікна. Функціонер, який останні 2 роки відповідав за трансферну кампанію Барси, продовжить роботу в іншому клубі.

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Як з'ясувалося, цим клубом, найімовірніше, стане Астон Вілла, яка вже зробила Алемані дуже привабливу пропозицію у фінансовому плані. Відповідно, 60-річний Матеу у Бірмінгемі працюватиме в тандемі зі своїм співвітчизником Унаї Емері, повідомляє Relevo.

Джерело також розкрило ім'я фаворита на заміну Алемані в Барселоні. Це 59-річний Антоніо Кордон, останнім місцем роботи якого був Бетіс. Також він працював у Вільяреалі та Монако. Саме під час його роботи монегаски продали Кіліана Мбаппе в ПСЖ, а Кордона називають "хрещеним батьком" французького форварда, який у сезоні 2016/17 сенсаційно увірвався у європейський футбол.

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