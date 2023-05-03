Керівник Барселони покине клуб заради роботи в АПЛ – його може замінити "хрещений батько" Мбаппе
У таборі Барселони влітку відбудуться великі зміни серед керівного складу клубу.
Напередодні "блаугранас" несподівано оголосили про відхід футбольного директора Матеу Алемані, який покине свою посаду влітку після закриття трансферного вікна. Функціонер, який останні 2 роки відповідав за трансферну кампанію Барси, продовжить роботу в іншому клубі.
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Як з'ясувалося, цим клубом, найімовірніше, стане Астон Вілла, яка вже зробила Алемані дуже привабливу пропозицію у фінансовому плані. Відповідно, 60-річний Матеу у Бірмінгемі працюватиме в тандемі зі своїм співвітчизником Унаї Емері, повідомляє Relevo.
Джерело також розкрило ім'я фаворита на заміну Алемані в Барселоні. Це 59-річний Антоніо Кордон, останнім місцем роботи якого був Бетіс. Також він працював у Вільяреалі та Монако. Саме під час його роботи монегаски продали Кіліана Мбаппе в ПСЖ, а Кордона називають "хрещеним батьком" французького форварда, який у сезоні 2016/17 сенсаційно увірвався у європейський футбол.
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