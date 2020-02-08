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Рух усилился защитником Зари

14:27 75 Читати українською
Рух усилился защитником Зари
Максим Белый / Фото из открытых источников

Лидер Первой лиги Рух подписал очередного опытного футболиста.

Защитник Зари Максим Белый продолжит свои выступления за львовский Рух, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Рух расстался с двумя игроками

29-летний футболист перешел в стан лидера Первой лиги на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

Напомним, Белый перебрался в Зарю из Мариуполя в января 2019 года как свободный агент. Кроме вышеназванных клубов он успел поиграть за хорватский Хайдук и российский Анжи.

В текущем сезоне защитник сыграл только 3 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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Заря Заря Максим Белый Максим Белый Первая лига Рух Рух
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