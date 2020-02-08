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Рух підсилився захисником Зорі

14:27 484 Читать на русском
Рух підсилився захисником Зорі
Максим Білий / Фото з відкритих джерел

Лідер Першої ліги Рух підписав чергового досвідченого футболіста.

Захисник Зорі Максим Білий продовжить свої виступи за львівський Рух, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Рух попрощався з двома гравцями

29-річний футболіст перейшов до табору лідера Першої ліги на правах оренди. Угода з гравцем розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Білий перебрався в Зорю з Маріуполя в січні 2019 року як вільний агент. Окрім вищеназваних клубів він встиг пограти за хорватський Хайдук і російський Анжи.

У поточному сезоні захисник зіграв лише 3 матчі у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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