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Рух покинул Львов из-за коронавируса, – СМИ

1 июля 14:39 - Читати українською
Рух покинул Львов из-за коронавируса, – СМИ
Игроки Руха / Сайт клуба

Львовский Рух вынужден временно сменить домашнюю арену.

Ближайшие два матча "желто-черные" проведут в Винниках, утверждает Meta-raitings.

Львов вынужден сменить стадион до конца сезона

Такое решение принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации во Львове. Рух вернется на стадион имени Богдана Маркевича, который был домом команды до июля прошлого года. Именно здесь подопечные Ивана Федыка встретятся 4 июля с МФК Металлург и 7 июля с Агробизнесом.

Напомним, Рух стал одним из клубов Первой лиги, которые непосредственно пострадали от коронавируса – заболели трое игроков и один работник.

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Теги
Рух Рух коронавирус Первая лига Стадион им. Б. Маркевича
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