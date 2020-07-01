Рух покинув Львів через коронавірус, – ЗМІ

Львівський Рух змушений тимчасово змінювати домашню арену.

Найближчі два матчі "жовто-чорні" проведуть у Винниках, стверджує Meta-raitings.

Львів змушений змінити стадіон до кінця сезону

Таке рішення ухвалене через ускладнення епідеміологічної ситуації у Львові. Рух повернеться на стадіон імені Богдана Маркевича, який був домівкою команди до липня минулого року. Саме тут підопічні Івана Федика зустрінуться 4 липня з МФК Металург та 7 липня з Агробізнесом.

Нагадаємо, Рух став одним з клубів Першої ліги, які безпосередньо постраждали від коронавірусу – захворіли троє гравців та один працівник.

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