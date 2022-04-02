Полузащитник Таллес Бренер перебрался в финский КуПС на правах аренды.

КуПС объявил о приходе Таллеса Бреннера из Руха на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Договор рассчитан до конца июня, но имеет опцию продления до конца года. Добавим, что Таллес в Украине выступал не только за Рух, но и в составе Олимпика.

В текущем сезоне бразилец провел 11 матчей за львовский клуб, отличившийся голом и ассистом.

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