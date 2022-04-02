Рух відпустив свого легіонера до Фінляндії
18:36 - Читать на русском
Півзахисник Таллес Бренер перебрався до фінського КуПС на правах оренди.
КуПС оголосив про прихід Таллеса Бреннера з Руху на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода розрахована до кінця червня, але має опцію продовження до кінця року. Додамо, що Таллес в Україні виступав не тільки за Рух, але й у складі Олімпіка.
У поточному сезоні бразилець провів 11 матчів за львівський клуб, у яких відзначився голом та асистом.
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